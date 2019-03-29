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A-Dümtek Ritim Topluluğu unutulmaz bir akşam yaşattı

Efeler Belediyesi destekleriyle vatandaşlarla buluşan A-Dümtek Ritim Topluluğu düzenlenen ‘Mutlu Ezgiler Konseri’ ile hem coştu hem de coşturdu.

29 Mart 2019 Cuma 07:11
A-Dümtek Ritim Topluluğu unutulmaz bir akşam yaşattı

Efeler Belediyesi destekleriyle vatandaşlarla buluşan A-Dümtek Ritim Topluluğu düzenlenen ‘Mutlu Ezgiler Konseri’ ile hem coştu hem de coşturdu. Sahneye ‘satın alma, sahiplen’ yazılı özel tişörtleri ile çıkan koro üyeleri hayvan sevgisine dikkat çekti.


Kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem veren Efeler Belediyesi A-Dümtek Ritim Topluluğu’nu vatandaşlarla buluşturdu. Aydın İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen konserde Şef Görkem Öner yönetimindeki koro seslendirdiği birbirinden hareketli eserler ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Zurna üstadı Mesut Külahlı’nın da geceye katılarak sürpriz yaptığı konser, salonunu hıncahınç dolduran vatandaşların alkışları içerisinde sona erdi.


Konser sonunda Koro Şefi Görkem Öner’e çiçek takdim eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Arkadaşlarımızın tişörtleri de ayrı bir güzel. Hayvanları seven ve koruyan, insanları elbette daha çok sever. Dünyayı birlikte paylaştığımız canların yaşam haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Koromuz da bu akşam muhteşem bir performans sergiledi. Tüm koro üyelerimizi bu güzelliği oluşturmuş olmalarından dolayı tek tek tebrik ediyorum” diye konuşarak önümüzdeki dönemde A-Dümtek Ritim Topluluğu’nun Efeler Belediyesi’nin topluluğu olarak görmeyi arzuladığını belirtti.


Başkan Özakcan’ın da kendilerinin her zaman yanında olduğunu kaydeden şef Öner, “Başkanımız sağ olsunlar çalışmalarımız için bize salon tahsis ettiler. Yoğun şekilde provalarımızı sürdürerek bugün burada sizlerle buluştuk. Başkanımıza bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi ve Özakcan’a ‘satın alma, sahiplen’ yazılı tişört hediye etti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 07:11
  1. konser
  2. kültür
  3. sergi

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