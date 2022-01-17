'A benim Kılıçdaroğlum!.'
Gazetemiz okurlarından Abdullah Kulsa "A benim Kılıçdaroğlum!.' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
A benim Kılıçdaroğlum!.. Ne devesin ne kuşsun, Vallahi bir hoşsun.
Muhalefette yapıcı değil hep yokuşsun.
İstiyorsun bir an önce olsun seçim erken.
Niye aday yapmıyorsun madem cumhura Büyükerşen
Bir dediğin bir dediğini tutmuyor, millet yutmuyor
Attığın şutlar gol olmuyor, kaleyi tutmuyor
Müslüman mahallesinde salyangoz sattın
15 Temmuz’da millet sokakta sen yattın
Ankara-İstanbul yürüdün, yorgunsun
Hamuda kalk belki iktidar olursun
Kırılsa kol yen içinde kalır, olmaz şikayet Avrupa’ya
Boşa göle yoğur çalma!.. Tutmaz bu maya
Sineği süslesen, püslesen, imkanı var mı nasıl olacak tavus
Çobana padişah kaftanı giydirsen olur mu Kanuni ya da Yavuz
Kundaktaki torununu sigortalı gösterdin
Devlet başına geçsen kim bilir ne haltlar ederdin
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Hâlâ konuşuyorsun 8-0 yendik
İktidar olsan verecektin ev hanımına 600 lira. Senden kim emin
Hadi versene… İzmir senin, Ankara senin, İstanbul senin
Hiç lafla peynir gemisi yürür mü, Titanik bile battı
Evdeki hesap çarşıya uymaz 600 lira vaatlerin yattı
Katranı ne kadar kaynatırsan kaynat olmaz ondan şeker
Bu araba yürümez Vallah, patlaktır çünkü teker
Kanal İstanbul yapsın Toprağı kazsın
Yüz tane Kemal olsan Tayyib’e azsın
Arkadaş!.. Her hıyarım var diyene alıp tuzluğu ardından koşma
Bir de bunu deneyelim deme… Bulaşma
Onca geçti yıllar olamadın iktidar, millet sana küs
Deniz Baykal’ı vurdun sırtından, sende mi Brütüs
Gaz verdiler sana dediler Gandi
Olamazsın yesen bile bir fırın hindi
Sana bizden oy çıkmaz…
Kırarım ellerimi, Ecdadım Ethem… Bandırmadan Çerkez
Kör görsün, sağır duysun. Bunu böyle bile herkes
Ne köy olur senden ne kasaba ne de huzur
Muhtar olamaz dediğin adam oldu Reisi Cumhur
Attığın yalanlar toplasak küçük bir deniz, Millet yutar mı hiç değil keriz