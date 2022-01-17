A benim Kılıçdaroğlum!.. Ne devesin ne kuşsun, Vallahi bir hoşsun.

Muhalefette yapıcı değil hep yokuşsun.

İstiyorsun bir an önce olsun seçim erken.

Niye aday yapmıyorsun madem cumhura Büyükerşen

Bir dediğin bir dediğini tutmuyor, millet yutmuyor

Attığın şutlar gol olmuyor, kaleyi tutmuyor

Müslüman mahallesinde salyangoz sattın

15 Temmuz’da millet sokakta sen yattın

Ankara-İstanbul yürüdün, yorgunsun

Hamuda kalk belki iktidar olursun

Kırılsa kol yen içinde kalır, olmaz şikayet Avrupa’ya

Boşa göle yoğur çalma!.. Tutmaz bu maya

Sineği süslesen, püslesen, imkanı var mı nasıl olacak tavus

Çobana padişah kaftanı giydirsen olur mu Kanuni ya da Yavuz

Kundaktaki torununu sigortalı gösterdin

Devlet başına geçsen kim bilir ne haltlar ederdin

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Hâlâ konuşuyorsun 8-0 yendik

İktidar olsan verecektin ev hanımına 600 lira. Senden kim emin

Hadi versene… İzmir senin, Ankara senin, İstanbul senin

Hiç lafla peynir gemisi yürür mü, Titanik bile battı

Evdeki hesap çarşıya uymaz 600 lira vaatlerin yattı

Katranı ne kadar kaynatırsan kaynat olmaz ondan şeker

Bu araba yürümez Vallah, patlaktır çünkü teker

Kanal İstanbul yapsın Toprağı kazsın

Yüz tane Kemal olsan Tayyib’e azsın

Arkadaş!.. Her hıyarım var diyene alıp tuzluğu ardından koşma

Bir de bunu deneyelim deme… Bulaşma

Onca geçti yıllar olamadın iktidar, millet sana küs

Deniz Baykal’ı vurdun sırtından, sende mi Brütüs

Gaz verdiler sana dediler Gandi

Olamazsın yesen bile bir fırın hindi

Sana bizden oy çıkmaz…

Kırarım ellerimi, Ecdadım Ethem… Bandırmadan Çerkez

Kör görsün, sağır duysun. Bunu böyle bile herkes

Ne köy olur senden ne kasaba ne de huzur

Muhtar olamaz dediğin adam oldu Reisi Cumhur

Attığın yalanlar toplasak küçük bir deniz, Millet yutar mı hiç değil keriz