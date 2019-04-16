"9’uncu Otizm ve Yansımaları Sempozyumu" Zeytinburnu’nda düzenlendi

Toplumda farkındalık oluşturması amaçlanan "9’uncu Otizm ve Yansımaları Sempozyumu" bu yıl Zeytinburnu’nda düzenlendi. Sempozyum kapsamında katılımcılara otizm hakkında bilgiler verildi.

Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ile Otistikler Derneği işbirliğinde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "9’uncu Otizm ve Yansımaları Sempozyumu" gerçekleştirdi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma Öğretim Görevlisi Uzman Klinik Psikoloğu Burak İsmanur, Dr. Öğretim Üyesi Klinik Psikoloğu Zeynep Maçkalı, Öğretim Görevlisi Uzman Klinik Psikoloğu Çimen Güldöker, Dr. Öğretim Üyesi Klinik Psikoloğu Nevin Eracar, otizm tanılı çocuğu olan aileler, üniversite öğrencileri, özel eğitim öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Sempozyum kapsamında katılımcılara Otizm hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan, AKDEM otizm tanılı bireyleri topluma kazandırmak amacıyla kurslar veriyor. AKDEM’in verdiği kurslar kapsamında otizm bireyler bireysel eğitim, grup eğitimi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, el sanatları, müzik eğitimi, spor ve atla terapi hizmetlerinden faydalanabiliyor. Kurstan faydalanan 271 otizmli bireyin topluma katılım süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Otizm sürecinde önemli olan erken müdahale

Sempozyum hakkında bilgi veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nevin Eracar, “Bu sempozyumu Zeytinburnu Belediyesinin bir kuruluşu olan AKDEM ile birlikte yapıyoruz. Otistikler Derneğinin geleneksel sempozyumunun 9’uncusunu yapıyoruz. Bu kurum ile işbirliği yapmak bizim için çok konforlu oldu. Sempozyumun amacı otizmin farkında olmak değil sadece, otizm sürecinde geliştirmiş olduğumuz erken müdahale, otizmde ruhsal gelişim, sosyo-duygusal gelişimi uyarılarak bütün gelişimsel aksamaya engel olabildiğimiz ve normal gelişime yol açabildiğimiz bir modelimiz var. Bu modeli yaygınlaştırmak, tanıtmak ve asıl tabi ülkede yaygınlaştırmak üzere çalışan bir derneğiz” dedi.

“Bu sempozyumun insanlara dokunan bir içeriği var”

Eracar, ”Sempozyum aracılığıyla AKDEM ile buluşmuş olduk, şimdi de kurumların birleştiğinde bir çalışma oluyor. Bu iş birliği tarama çalışması bağlamında başladı. Zeytinburnu’nda 140 aile tarandı. 300 aileye duyuru yapıldı. Bunların 140’ı ile tarama çalışması yapıldı. Çocukları 18 ile 36 ay arası aileler bunlarve bu çocuklardan 15 çocuğun otizm için risk taşımakta olduğunu gördük. Şimdi öğrencilerimiz ile birlikte çocuklara psikososyal gelişimsel destek çalışması ve bu ailelere bu sürece alışmak adına duygusal ve bilişsel destek çalışmaları yapacağız. Bunun yanı sıra alandaki öğrencilerimize psikolojik danışmanlık, özel eğitim, hemşirelik, tıp bütün bu alanları kapsayan bir süreç otizm bu sempozyumun insanlara dokunan bir içeriği var. Bu süreci yaşayan ailelere uzanan bir kolu var. Bu alanda çalışan öğretmenlere, uzmanlara yönelik bazı ışıklar tutabilen bir yanı var " dedi.

Öte yandan sempozyumun soru cevap bölümünde söz hakkı alarak teşekkür eden otizm tanılı Yusuf Arı, ”Yalnızca size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bilgiler edindim. Bunun için bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Genelde dik durmaya çalışıyorum normalmiş gibi”

Sempozyuma ilk defa katıldığını ve oldukça faydalı olduğunu söyleyen Fatma Gökçe, ”Bir otizmli annesi olarak kafamda güzel fikirler uyandı yeni şeyler öğrendim bunları uygulamaya geçirmeyi ve takipçisi olmayı düşünüyorum. Ben ciddi sorunlar yaşamadım genelde dik durmaya çalışıyorum normalmiş gibi eskiden kızım doğmadan önce kadınlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyor derken aynı şeyi bende yaşıyorum. Duygu krize girdiğinde sorun çıkardığında ben gayet rahatım olayın bitmesini bekliyorum insanlara çocuk otizmli krize girdi diye bilgilendirmeye çalışıyorum. Yiyecek istediğinde ya da toplu taşıma da insanlara yaslanmaya çalıştığında gürültü çıkardığında şimdi küçük sevimli görünüyor ama büyüyecek onunda kuralları öğrenmesi gerekiyor şeklinde bilinçlenmeye ve anlatmaya çalışıyorum. Beni zorlayan daha çok Duygu’nun krizleri oluyor” şeklinde konuştu.

Sempozyum da konuşmacılara plaketlerinin verilmesinin ardından katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirildi.