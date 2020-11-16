991 otobüs ve taksi ile 107 iş yerine faaliyetten men, 5 bin tedbirsize ceza

6-13 Kasım tarihlerinde ülke genelinde toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda yapılan kapsamlı ‘Koronavirüs Salgını Denetimleri’nde; günlük 42 bin 400 personel, 67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokak ile buralardaki iş yerleri kontrol edildi.



Tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 iş yeri ise tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edilirken, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 4 bin 922 kişiye ceza uygulanarak, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.