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99 Çizgide Esma-Ül Hüsna

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kapsamlı bir şeklide 99 çizgide ahşap üzerinde Esma-Ül Hüsna konulu oyma resim sergisi ilgi gördü.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:13
99 Çizgide Esma-Ül Hüsna

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kapsamlı bir şeklide 99 çizgide ahşap üzerinde Esma-Ül Hüsna konulu oyma resim sergisi ilgi gördü.


Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinin alt katında açılan sergide 99 çizgide ahşap üzerinde Esma-Ül Hüsna konulu oyma resimleri bulunuyor. 99 çizgili ahşaptan oyma Esma-Ül Hüsna sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Sergiye Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş, Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan ile Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir katıldı.


Kültür merkezinde gerçekleştiren Sergi, akşam saat 6 gibi sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:13
  1. sergi
  2. kültür
  3. resim sergisi

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