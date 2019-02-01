98'lik Ali Rıza dedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 98 yaşındaki Ali Rıza Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Can, "Reis-i Cumhur Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Yaşamasını istiyorum. Allah uzun ömür, bol kısmet versin. Başımızda sağ olsun." dedi.

"Erdoğan'ı da görmek istiyorum"

Çocukken Mustafa Kemal'i gören Can, "Reis-i Cumhur Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Yaşamasını istiyorum. Allah uzun ömür, bol kısmet versin. Başımızda sağ olsun. Cumhurbaşkanımız gibi kimse güzel konuşamıyor. Ben daha görmedim. Bundan 90 sene önce üç okka tuzu olan ev zengin sayılırdı. O yokluk, o fakirlikten kurtardı. Biz askerde dört ayda bir mektup gelirse seviniyorduk. Şimdi televizyonlar, telefonlar var. Rahatlıkla konuşabiliyorlar" dedi.

"Yollar, tüneller..."

Hükümetin hizmetlerine de değinen Can, "Ben cahillikten çok çektim. Kendi evlatlarımı okuttum, torunlarımı da okutmaya devam ediyorum. En büyük oğlumu okuttuğum günleri hatırladıkça vicdanım sızlıyor. Köyün aşağısına iner, pazar günü harçlığını verirdim. Tek başına, yürüyerek Silifke'ye 8 saatte giderdi. Aklıma geldiğinde üzülürüm. Fakat bugün, Tayyip Erdoğan'ın gününde Silifke 20 dakikaya indi. Yollar, tüneller, Allah o adamı görmeyi bana nasip etsin" diye konuştu.

Babasına Işıklı Mahallesi'ndeki evinde bakan Zafer Can (60) ise, "Babam bize hep Atatürk'ü anlattı. Yıllar sonra evimizde Erdoğan'ı konuşuyoruz" ifadesini kullandı.