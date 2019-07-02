98 operasyonda yakalanan 111 uyuşturucu tacirinden 18’i tutuklandı AYDIN (İHA) – Aydın ili genelinde, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 15 gün içerisinde düzenlediği 98 operasyonda yakalanan 111 şüpheliden 18’i tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın ili genelinde, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 15 gün içerisinde düzenlediği 98 operasyonda yakalanan 111 şüpheliden 18’i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 98 olaya müdahale edildi. Operasyonlar kapsamında 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 18’i ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.



Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamanda 11 kök kenevir bitkisi, 186,79 gram esrar maddesi, 10.17 gram eroin maddesi, 370.27 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza ve 22 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

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