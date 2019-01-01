98 bin riskli yapının 56 bini yenilendi

Depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Göksu, şunları söyledi:

“Esenler’de iki boyutlu bir çalışma yaptık. Bir taraftan afet riski taşıyan konutlarımızın yenilenmesi diğer taraftan olası bir afete karşı alacağımız tedbirler üzerinde yoğunlaştık. Olası afet durumunda Türkiye’de ender belediyelerde var olan tam donanımlı afet ve acil durum araçlarına sahibiz. Bu araçlar yaklaşık 51 farklı fonksiyonu olan ve her girdiği yerde her türlü afet riski ile mücadele edebilecek özel araçlar. Esenler’i deprem riskinden arınmış bir ilçe yapacağız.”

Evleri 2020’de teslim edeceğiz

“Esenler, yaklaşık 18 buçuk kilometre yüzölçümüne sahip bir ilçedir. 7.4 milyon metrekaresi normal nüfusumuzun yaşadığı alandır. Bu 7.4 milyon metrekarelik alanda yapılaşma bitmiştir. En yeni bina 30 yıllıktır” diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2006 verilerine göre 98 bin 160 konutta problem vardı. Bu konutların yenilenmesi ile ilgili kendimize bir yol haritası çizdik. Bu çerçevede yaklaşık 56 bin konut yenilendi. Yenilenen 56 bin konutun yaklaşık 6 bini kamu eliyle, diğerleri ise özel sektör- kamu iş birliğiyle yenilendi. Bizim dönüşümdeki stratejimiz rızaya dayalıdır. Biz proje alanına yüzde 75 evet derse giriyoruz. Türkiye’de en fazla kentsel dönüşüm ile vatandaşlara evini teslim etmiş belediyeyiz. Burası Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanıdır. 2020 yılında ise vatandaşımıza evi teslim edilecek. Bu dönüşüm alanında 5 katı geçmedik. Her bir binada yeterli sayıda otopark olacak şekilde inşa ettik. Kişi başı yeşil alanın 20 metreye çıktığı özgün bir şehir olarak kuruluyor. Şu ana kadar bin 500’ün üzerinde konutun ihalesi yapıldı. Birinci etap inşaatı bitme aşamasında.”

Fotoğraf Altı: Mehmet Tevfik Göksu, ‘Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla Mümkün’ sloganıyla, ‘17 Ağustos ve Esenler’de Kentsel Dönüşüm’ konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Geçmişten yeterince ders almadık! Hâlâ geç kalmış değiliz