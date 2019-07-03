977 öğrenciyi FSM’den uğurladılar

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 tarihi vakfın kuruculuğunda 2010 yılında açılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kuruluşunun 9. yılında 6. dönem mezunlarını uğurladı. Üniversitenin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemini başarıyla tamamlayan 977 ön lisans ve lisans öğrencisi, 6. Dönem Mezuniyet Töreni’nde diplomalarını aldı. Törende; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı ve 6. dönem birincisi İslâmi İlimler Fakültesi öğrencisi Mustafa Işık birer konuşma yaptı.

’’Büyük bir aileyiz”

Yıldan yıla sayıları artan ve büyüyen bir mezunlar ve mensuplar toplamına ulaşmanın verdiği mutluluğu dinleyicilerle paylaşan Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Bugün mezun edeceğimiz 977 öğrencimizle birlikte mezunlarımızın sayısı 4.582’ye ulaşmış oluyor. Bu toplama; 6.628 kişilik öğrenci sayımızı, onların kıymetli velileri ve aileleri olan sizleri, Üniversitemizin idari ve akademik personelini ve kendileriyle kalbi ve fikri bağlarımızın olduğu iş, eylem ve gönül dostlarımızı da ilave edersek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunları, mensupları ve dostları ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğu daha iyi ortaya çıkacaktır” dedi.

9 yıllık üniversite

Gençler için yapılan her yatırımın en çok da eğitimin, ülkenin geleceği için vazgeçilmez olduğunu kaydeden Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ise eğitimini başarıyla tamamlayan 1000’e yakın öğrenciye diplomalarını verip, onları hayata uğurlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. 2010 yılında 5 mazbut vakıf adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin, 9 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede, yüzde 90’lar civarındaki doluluk, yüzde 85 ilk 5 sırada tercih ve yüzde 100’e yaklaşan kayda dönüşme oranlarıyla tercih edilen ve toplumun teveccühünü kazanan bir üniversite haline geldiğini söyleyen Gerçek, bu gurur verici tablo içinde öğrencilere ihtiyaç duyacakları bilgiyi kolayca elde edecekleri bir formasyon sunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Bakan Ersoy da katıldı

Mezuniyet Töreninde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğrencilere, eğitim hayatlarının son aşamasını bitirmiş olsalar da iş hayatındaki öğrenme sürecinin yeni başladığını hatırlatarak, “Sizler için en iyi eğitim imkânlarını sunmak ve sizleri hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmekle sorumlusunuz. Çaba harcamadan, emek vermeden, zorluk çekmeden başarı gelmez. En önemli şey; dünyayı takip etmeniz, güncel gelişmelerden haberdar olmanızdır. Özellikle teknolojik gelişmelerin içinde olmanız ve kendinizi daima geliştirmeniz zaruridir. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki bizler de gelişelim, tüm Türkiye sizinle birlikte gelişsin” dedi. Törenin sonunda 977 öğrenci kep attı.