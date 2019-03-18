97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı anlattı

Kayseri’de yaşayan 97 yaşındaki Cafer Yazıcı, 12-13 yaşlarındayken imamın gelerek ’Ezanınız değişti’ dediğini ve ’Tanrı Uludur’ diyerek ezan okunduğunu anlattı.

Develi ilçesine bağlı Sildelhöyük Mahallesi’nde yaşayan 97 yaşındaki Cafer Yazıcı, "Bizim yaşlı bir akrabamız vardı. Cami hocasını da eve davet etmiş. Elinde bir kağıt vardı okuyordu. Bize dedi ki, ‘Ezan değişti, bu gün okuyacağım haberiniz olsun. Hoca şaşırdı falan demeyin’ dedi. Eline kağıdı aldı ‘Tanrı uludur, tanrı uludur, tanrıdan başka yoktur tapacak. Bu gün ezanınız değişiyor’ dedi. Bunu orada o adamdan duydum ve bu adam bizim köyümüzün imamıydı" dedi.

Yazıcı, "Çocuktum o zamanlarda 12-13 yaşlarındaydım. ‘Ezan değişmiş’ dediler. 7-8 yaşındaki çocuklar vardı onlara bir ezan oku derdik. Onlar da ellerini kulaklarına götürerek, ‘Tanrı uludur’ diye okurlardı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

1932 yılında alınan kararla ezan Türkçe okunmaya başlanmış ve 18 yıl Türkçe okunduktan sonra 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin ardından yeniden Arapça olarak okunmaya başlanmıştı.