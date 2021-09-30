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Avrupa 96 yaşındaki Nazi sanığı duruşma öncesi ortadan kayboldu
Avrupa

96 yaşındaki Nazi sanığı duruşma öncesi ortadan kayboldu

Almanya’da, Nazi döneminde 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner’in 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava öncesi kayıplara karıştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 20:04:00 -
96 yaşındaki Nazi sanığı duruşma öncesi ortadan kayboldu

Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, bugün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Gross, davanın başlaması için sanığın yakalanıp yakalanmayacağına ve duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etti. Bild gazetesinin haberinde, Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner’ın bu sabah Norderstedt merto istasyona gitme hedefiyle yalnız başına bir taksiye bindiği ancak daha sonra izinin kaybolduğu kaydedildi. Furchner, Stutthof Nazi toplama kampında yaptığı görev sırasında 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor. Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. 



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