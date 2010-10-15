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96 yaşındahac mutluluğu

Emine Ayar, “Kutsal topraklara gideceğim. Çok heyecanlıyım. Allah izin verirse orada görevlerimi yapacağım” dedi.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
96 yaşındahac mutluluğu

Trabzon Sürmene doğumlu 96 yaşındaki Emine Ayar, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan uçağa binmeden önce Emine Ayar, 10 yıl önce Umre’ye gittiğini ve birkaç yıldır da hacca gitmek için yazıldığını, ancak bu yıl kurada çıktığını dile getirdi. Ayar, “Kutsal topraklara gideceğim. Çok heyecanlıyım. Allah izin verirse orada görevlerimi yapacağım. Allah verir kolaylığını” dedi. 7 çocuk annesi olduğunu ifade eden Ayar, hacca kızıyla birlikte gittiğini söyledi. Emine Ayar’ın kızı Methiye Yılmaz da (57) kendisinin de hacca gitmek için yazıldığını, ancak kurada çıkmadığını belirterek, annesinin kurada çıkması üzerine de refakatçi olarak annesiyle birlikte hacca gittiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:42
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