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95 yaşında 65 torun sahibi emekli emniyet müdürü

Samsun’da yaşayan 95 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Seyfettin Has, 65 torun sahibi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:49
95 yaşında 65 torun sahibi emekli emniyet müdürü

Samsun’da yaşayan 95 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Seyfettin Has, 65 torun sahibi.


Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile birlikte Kadıköy Mahallesi’nde çocukları ve torunlarıyla birlikte oturan 65 torun sahibi 95 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Seyfettin Has’ı ziyaret etti. Toplam 37 yıl memuriyet hayatı olduğunu söyleyen Seyfettin Has, "Samsun Polis Okulu’nun arsasının temininde ve inşaatı aşamasında emeğim oldu. O zaman Samsun’da emniyet müdür yardımcısıydım. Burada büyük hizmetlerim oldu. Bana Seyfi baba derlerdi. Arsa sazlık, samanlık ve tenha bir yerdi. Bu arsayı Polis Okuluna kazandırdık. Türkiye’nin çeşitli illerinde büyük bir şeref ve onurla görev yaptım. Halen daha görev yaptığım illerden sağ olsunlar ziyaretime gelirler. Ben başarıyı doğruluktan, sabretmekten ve insanları sevmekte buldum. Ben hiçbir memurun sicilini bozmadım, hep nasihatle ve iyilikle işlerimi yürüttüm. Sayın valim 95 yaşındayım, hiç kimsenin hakkına girmedim. Alın terimle paramı ve ekmeğimi kazandım. Torunumun bir tanesine de kendi ismimi verdim. Beni ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah’ım sizlerin ayağına taş değdirmesin. Allah’ım sizlere uzun ömürler ve daha güzel görevler nasip etsin" dedi.


Emekli Emniyet Müdürü Seyfettin Has’ı ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyleyen Vali Osman Kaymak, "Gördüğüm tablo beni çok mutlu etti. Emekli Emniyet Müdürümüz Seyfettin Has, çocukları ve torunlarıyla birlikte kalıyorlar. Çocukları ve torunları kendisine sahip çıkarak babalarına, dedelerine evlerinde güzel bir şekilde bakıyorlar. İşte bunlar bizim özlediğimiz tablolar. Bizim geleneğimiz ve göreneğimiz işte bunlar. Ana-babanızı yaşlandığı zaman elinizden geldiği kadar evinizde kendiniz bakın. İşte Seyfettin Has müdürümün çocukları ve torunları kendisine bu şekilde bakıyorlar. Ben bugün burada bu tabloyu görmekten son derece mutlu oldum. Örnek bir aile. Allah onlardan razı olsun. Anne-babanın bakımından bütün çocuklar sorumludur. Herkes bu güzel aileyi örnek almalı ve onlar gibi davranmalıdır. İslam, evlada anne ve babasına karşı hürmetkar ve aynı zamanda hizmetkar olmasını emretmektedir. Nitekim yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur; ’Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi değil, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti’. ’Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine of bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.’ O yüzden ana-babamıza yaşlandıklarında iyi bir şekilde bakmamız inancımız gereği de olmalıdır. Ben Seyfettin Müdürümüzü çok iyi gördüm, maşallah sağlığı ve sıhhati yerinde. Çocukları ve torunları kendisine en güzel şekilde bakıp hizmetini ediyorlar. Allah kendisine çocuklarıyla ve torunlarıyla birlikte daha nice yıllar yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.


Ziyarette görev yaptığı yıllarda çekindiği fotoğrafları Vali Kaymak’a gösteren Has, konuklarını pencereden el sallayarak uğurladı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:49
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