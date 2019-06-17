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94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde elli tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine teslim edemeyiz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:02
94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde elli tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine teslim edemeyiz." dedi.

Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programındaki konuşmasında "Halkın helal oylarıyla seçilmiş Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetini kabul etsin. Cenab-ı Allah Serdar-ı Şüheda Hazreti Hamza Efendimizle, Hazreti Ali Efendimizle, Hazreti Hüseyin Efendimizle kendisini haşr-u cem eylesin." ifadelerini kullandı.

Çok önemli ve anlamlı bir toplantıda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, salonda bulunanların önemli bir geçmişin temsilcisi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, salondakilerin hayatının irade ve ahlak üzerine kurulu büyük bir mücadelenin içinde geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Salonda bulunanlar nice zor zamanlara şahit oldukları gibi nice büyük zaferleri de birlikte yaşamıştır. Zor zamanlarla karşılaştıklarında asla ve asla yüzlerini yere eğmemiştir. Mücadele etmiş, zor zamanlarda mukavemetlerini artırmış, mücadelelerini artırmıştır. Bu salonda bulunan siz değerli mücadele ehli kardeşlerimizi takdirle şükranla bir kez daha selamlıyorum. Nice zor zamanları beraber yaşadık. Refah Partisi'nin kapatıldığı günlerde bu hadisenin tarihin akışı içerisinde bir toz kadar önemli olmadığını söyleyen Erbakan Hocamızı takdirle yad ediyoruz. Siz o zaman 'Bu iş burada bitmiştir.' diyerek evlerinize çekilmediniz, kendi alanlarınıza çekilmediniz. Hep beraber mücadele ettik. Yine aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar Cezaevi'ne gönderdiğimiz günü hatırlıyorum. O gün oradaki veda konuşmasını hatırlıyorum. O zaman da sizler geri çekilmediniz, korkmadınız, yılmadınız, vazgeçmediniz. 'Bu şarkı burada bitmez.' diyerek yola devam ettiniz. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz."

23 Haziran'daki seçime dikkati çeken Kurtulmuş, salondaki 94 ruhunu kalan günlerde İstanbul'un her yerine yansıtacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, başka İstanbul olmadığını belirterek, "İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde elli tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine de teslim edemeyiz. Dolayısıyla 6 gün canla başla çalışacağız. Kardeşlerimizin hepsi sahada 94 ruhuyla çalışıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:02
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. cihannüma

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