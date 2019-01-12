933 taksi şoförüne 237 bin lira ceza

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15 ilde yapılan taksi uygulamasında, ilgili kanunlar kapsamında 933 araç şoförüne 237 bin 327 lira para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticari taksi ve şoförlerine yönelik dün 15 ilde, 846 noktada eş zamanlı olarak 2019 yılının ilk taksi uygulaması yapıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir'deki uygulamalara, 694 ekipte görevli 2 bin 137 personel katıldı.

Ekiplerce denetlenen 6 bin 76 taksiden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 lira, bir araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 lira, 6 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmekten bin 920 lira, 4 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 612 lira ceza kesildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 22 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 10 bin 736 lira, 59 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 28 bin 792 lira, 19 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2 bin 52 lira, 71 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16 bin 685 lira, 35 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 8 bin 225 lira, 469 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 50 bin 652 lira, 6 araç şoförüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 6 bin 12 lira, bir araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira ve 125 araç şoförüne diğer konulardan 86 bin 277 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada bir kişi gözaltına alınırken 35 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekiplerce uygulamalar sırasında aranan bir araç bulundu, biri hırsızlıktan olmak üzere iki aranan kişi yakalandı.

Eksiklik ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle 94 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 202 gram eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi.



İçişleri Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, bazı taksi şoförlerinin, kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, 'bozuk para yok' gibi bahanelerle ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler ve farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilip ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, pazarlık usulüyle taksimetre kullanmaktan imtina edildiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlendiği, seyir halinde cep telefonu ile oyun oynandığı tespitlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bazı taksi şoförlerinin uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı ve temiz kullanmadığı, vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlerden anlaşılmıştır." denildi.

