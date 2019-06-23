93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık’tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine de oyunu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık’tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine de oyunu kullandı. Güçlükle yürüyen Şerife Nine, oy kullanma kabinine görevliler tarafından götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kandilli İlkokulu’nda sandık başına gitti. Ayvalık’taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul’a gelen 93 yaşındaki Şerife Anamoda, torununun ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı kabine götürüldü ve oy pusulasında seçimini yaptı. Anamoda, daha sonra sandık başında duasını ederek oyunu kullandı.

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