"Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" yeniden aday oldu

Kilis'in Güvendik köyünde muhtarlık yapan ve "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip olan 93 yaşındaki Ali Hamurlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday oldu.

Yeni hedef cami ve okulun tadilatı yaptırmak

Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Hamurlu'nun karşısına 1978'den bu yana hiçbir seçimde rakip çıkmıyor. Köyün su, altyapı ve sosyal tesis gibi birçok eksiğini tamamlayan Hamurlu, yeni dönemde köydeki okul ve caminin tadilatlarını yaptırmayı hedefliyor.

Yaklaşan 31 Mart seçimlerine de rakipsiz girmeye hazırlanan muhtar Hamurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır taşıdığı muhtarlık mührünü ancak mezara girmesi halinde bırakacağını söyledi.

Hamurlu, muhtar seçildiği ilk dönem köyünde elektrik, su ve okul gibi birçok hizmetin olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Köyde çocuklar için okul yoktu, yaptırdım. Küçük çocuklarımız okudu. Büyük olanları da Kilis ve Gaziantep'e gönderdim, hem okudular hem çalıştılar. Muhtar olmamın sebebi köylüler benden memnun. Hepsine teşekkür ederim. 40 senedir muhtarım, devam da edeceğim. Mezarda ancak mührü veririm. Yeni dönemde hedefim cami, yol ve okulun tamirini yaptırmak. Komşularımdan çok memnunum, sağ olsunlar hepsinin çocuklarını okutturdum. Gençlere Gaziantep'te iş buldum, çalışıyorlar. Hepsinin köydeki evlerini yaptırdım, pazar günleri köye gelirler geri dönerler."

"Muhtarlık maaşımı dağıttım"

Muhtarlık mührünü oğlunun istediğini ancak vermediğini, vermeyi de düşünmediğini anlatan Hamurlu, muhtarlığı hizmet etmek için yaptığını aktardı.

Hamurlu, seçildiği ilk günden bu yana muhtarlık maaşını kendisi için kullanmadığını ifade ederek "Maaşı aldığım gün fakir fukaraya dağıtırım. Allah'ın keremine çok şükür, ihtiyacım yok. 40 yıldır dağıtıyorum, bundan sonra da dağıtacağım. Bunun yanında zeytin hasadı yaptım, her bir eve 3-4 teneke yağ dağıttım. Ben bunun için muhtarlık yapıyorum, ölünceye kadar da muhtarım." dedi.

Köyde kimseden bir beklentisi olmadığını, halka baba ya da dede olarak önderlik yaptığını sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden 55 yaşındaki Hüseyin Develi de 1978 yılından itibaren muhtarlık yapan Hamurlu'nun hizmet etmek için elinden geleni yaptığını, bu nedenle herkes gibi kendisinin de memnun olduğunu söyledi.

Döne Maraşlıoğlu da Hamurlu muhtar seçildiğinde kendisinin 15 yaşında olduğunu belirterek o zamandan bu yana hiç değişmeyen Hamurlu'nun köylünün tüm isteklerini yerine getirdiğini anlattı.

Selahattin Maraşlıoğlu ise köylerine birçok hizmet yapıldığını ancak cami, taziyeevi ve çocuk parkının eksik olduğunu, Hamurlu'nun yeni dönemde bu eksiklikleri de gidereceğine inandığını kaydetti.