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93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last Romance

93.

30 Haziran 2019 Pazar 18:17
93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last Romance

93. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in jokeyliğinde The Last Romance kazandı. Çelik bu yarış ile birlikte üst üste 5. zaferine de ulaşmış oldu.


Türk atçılığının derbisi olarak anılan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Koşuları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mustafa Aksu, Mehmet Hadi Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda sporseverler izledi.


93. kez düzenlenen yarışı Ahmet Çelik’in jokeyliğinde 2.27.73’lik derecesiyle The Last Romance safkanı kazandı. Ahmet Çelik bu zaferler üst üste 5.kez kupanın da sahibi oldu. Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu The Last Romance, yarışa katılan iki dişi safkandan biriydi.



Ahmet Çelik’ten 5. zafer


93. Gazi Koşusu’nda kupanın sahibi olan Ahmet Çelik, rekorunu geliştirerek, üst üste 5. zaferini kazandı. Üst üste kazanma rekoruna sahip olan Çelik, 89. Gazi Koşusu’nu ‘Renk’, 90. Gazi Koşusu’nu ‘Graystorm’ ve 91. Gazi Koşusu’nu ‘Piano Sonata‘ ve 92. Gazi Koşusu’nu ‘Hep Beraber’ adlı safkan ile kupaya ulaşmıştı.


Dev koşunun ikincisi ise Özcan Yıldırım idaresindeki Kuzey Kafkasyalı olurken, Erhan Yavuz ile Hürat üçüncü oldu.


Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL ve üçüncüye 330 bin TL olarak toplamda ise 2 milyon 805 bin TL ikramiyedağıtıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:17
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