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93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" kazandı

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance", 2.27.73'lük derecesiyle birinci oldu

30 Haziran 2019 Pazar 18:18
93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" kazandı


İSTANBUL (AA) - At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan, 2.27.73'lük derecesiyle kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.27.73'lük derecesiyle "The Last Romance" adlı safkan ilk sırada tamamladı. Yarış günü Jiminy Cricket'in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.

İkinciliği 2.28.01'lik derecesiyle "Kuzey Kafkasyalı" adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27'lik derecesiyle "Hürat" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63'lük derecesiyle "Scoutleo" isimli at elde etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok sayıda yarışsever izledi.


- Kazanan at, sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı


Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.

Koşuda dereceye giren atlar için 771 bin 375 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı.

93. Gazi Koşusu'nu kazanan "The Last Romance" adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin'e, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 847 bin 585 lira verildi.


- Ahmet Çelik üst üste 5. kez


Jokey Ahmet Çelik, üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" ve 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı da birinci sırada bitirdi.


- Ödüller verildi


Yarışın ardından pistin kenarında kurulan platformda yarışı birinci bitiren at sahibine, jokeye ve antrenöre ödülleri verildi.

Jokey Ahmet Çelik'e ödülünü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti. At sahibi Melis Kurtel Emin'e kupasını ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu verdi.

Antrenör Orkun Özelcanat'a ödülünü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç takdim etti.

Ödül töreninden sonra at sahibi Melis Kurtel Emin, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Üst üste 5. zaferini kazanan jokey Ahmet Çelik ise "Beş kez üst üste kazanmak nasip oldu. Dişi bir safkanla kazandım. Çok mutluyum. Sanırım Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim. Çok zor bir başarı." ifadelerini kullandı.


- Son 13 yılın en hızlısı


Ahmet Çelik, "The Last Romance" ile son 13 yılın en hızlı Gazi Koşusu birinciliğini elde etti.

2006 yılında Halis Karataş, "Hizel Beyi" adlı tayla 2.27.60'lık dereceyle birinci olmuştu. Bu koşudan sonraki en iyi dereceyi 2019 yılında Ahmet Çelik elde etti.

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:18
  1. 93. Gazi Koşusu
  2. At Yarışı
  3. safkan
  4. Veliefendi Hipodromu

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