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Denizli'de depremin ardından 93 artçı sarsıntı yaşandı!

Dün 6.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde daha sonra 93 artçı sarsıntı meydana geldi. İlçede vatandaşlar yetkililerinde uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Vatandaşlar geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirmek zorunda kaldı!

09 Ağustos 2019 Cuma 08:04
Denizli'de depremin ardından 93 artçı sarsıntı yaşandı!

Denizli'nin Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 93 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerinde uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Vatandaşlar geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi

Kırsaldaki mahallelerini yanı sırada Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadılar.

Evlerindeki hasarın, artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak ettiler. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade ettiler.

Çadırlara yerleştiler

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilçe stadında oluşturulan çadır kent havadan görüntülenirken, bölgedeki depremzedeler ilk geceyi geçirecekleri çadırlarda devletin kendilerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı ilk geceyi AFAD tarafından ilçe stadında kurulan çadırlarda geçiriyor.

Çadır kent çevresinde AFAD personeli ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin gerekli ihtiyaçlar için çalışma yaptıkları gözlendi. Geceyi çadır kentte geçiren depremzedeler konuştu.

"Tek yapacağımız yerleşmek"

Depremi "Korkunç" olarak nitelendiren depremzede Behiye Özdemir, "Çok şükür daha fazlası ve fena bir durum olmadı. Bayram böyle oldu. İnşallah, hiç bir şey olmadan ötesini getireceğiz. AFAD çalışmalara yeni başladı. Biz, burada 5 aileyiz. Apartman riski olduğu için buradayız, fazla bir şey yok. Çalışmalardan memnunuz, bugün yapacak bir şey yok, tek yapacağımız şey yerleşmek. Yarına Allah Kerim" dedi.

"Evimizi taşıyacağız"

Geceyi Bozkurt İlçe Stadı’nda kurulan çadırlardan birinde geçirecek olan depremzede Mehmet Ali Çoban ise, “Merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturuyorum. Oturduğumuz bina aşırı hasar gördü, şu anda hasardan dolayı oturacak durumu olmadığı ve AFAD’ın böyle bir imkan sağladığı için buraya geldik. Deprem anında işyerim olan lokantada çalışıyordum. Nasıl dışarı kaçtığımızı bilemedik. Hatta Çinli müşterilerimiz vardı, birlikte kaçtık. Hatta karşıdaki komşularımız kaçarken evlerinin bacaları göçtü, adam kaçarken üstüne göçüyordu. Ben zaten kiralık evde oturuyorum. Yarın dolaşacağız, kiralık ev bulabilirsek yarından itibaren taşıyacağız. Zaten, büyük ihtimalle kaldığımız eve ağır hasar verilecek, içinde göçmeler var. İçeri giremediğimiz için eşyalara da bakamadık” diye konuştu.

Çoban sözlerine şu şekilde devam etti:

"Böyle bir olay olmasa daha iyiydi de ama olduktan sonra böyle imkanları sağlıyorlar, ilgileniyorlar, teşekkür ederiz. Keşke olmasaydı ama olduktan sonra da başa gelen çekilecek."

"Geçmiş olsun diyorum"

Bozkurt’ta yaşayan bir başka depremzede kadın ise, ailecek korktuklarını ve geceyi kurulan AFAD çadırında geçireceklerini kaydetti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Depremin meydana geldiği anlarda yaşadıklarını paylaşan depremzede Meryem Aytekin, “Artık olacak olan oldu. Ben 1 gece burada konakladıktan sonra bayramı Sarayköy ilçesinde geçireceğim. Orada da evim var, sıcakta orada duramadığım için buraya gelmiştim, gideceğim. Zaten deprem olmasaydı da gitmeyi düşünüyordum, gideceğim inşallah. Devleti sürekli eleştiriyorlar ama ben devletimizden memnunum. Her taraf yemek, yardım, her şey veriliyor çok şükür rabbime. Her şeyi güzel sağladılar, memnunuz çok şükür. Allah, devletimize - milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:04
  1. Denizli
  2. Bozkurt
  3. deprem

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