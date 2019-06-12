92 öğrencidiplomalarını aldı Çaycuma ilçesindeTSO Fen Lisesi 2019 mezunu öğrenciler mezuniyetlerini kutlayarak diplomalarını aldı.

Çaycuma ilçesindeTSO Fen Lisesi 2019 mezunu öğrenciler mezuniyetlerini kutlayarak diplomalarını aldı.

Çaycuma TSO Fen Lisesi okulunun bahçesinde yapılan törene, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Saraç, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Sekreteri Hayri Bulazar ve öğrenci velilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Törende Okul Müdürü İsmail Ertop’un yanısıra Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Kaymakam Serkan Keçeli’de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çaycuma TSO Fen Lisesi’nin ilk birincisi Bekir Taha Kara ile ve okulun Fen Lisesi olmadan ki ismi ile Çaycuma TSO Anadolu Lisesi’nin son birincisi Barboros Özay Çağdaş’a plaketleri verildi. Plaketlerin sonrasında da mezun olan 92 öğrencinin diplomaları takdim edildi.

Okul birincilerinin Mezuniyet Kütüğüne isimlerinin çakılmasının ardından okulun müzik topluluğunun konseri ile tören sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.