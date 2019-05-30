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914 yıllık tarih yeniden canlanıyor

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi, komutanı Emir Kümbet ve Danişmentli Beyliği şehitleri anılacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:58
914 yıllık tarih yeniden canlanıyor

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi, komutanı Emir Kümbet ve Danişmentli Beyliği şehitleri anılacak.


13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak anma etkinliklerine Ordu’nun 19 ilçesi ve çevre illerden binlerce gencin katılması beklenen program 1500 rakımlı Perşembe Yaylasının Danişmentli Beyliği Şehitliği’nin olduğu yerde yapılacak.



6 bin şehit unutulmadı


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, söz konusu etkinliğin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirtti. Genç, “Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda 1105 tarihinde büyük bir savaş olmuştu. Bu savaşta Trabzon Rum Devleti’nin 70 bin kişilik ordusuna karşı Danişmentli Beyliği’nin 10 bin kişilik ordusu savaşmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaşanan bu kahramanlığı savaşın olduğu yerde gençlerimizle birlikte şehitlerimizi yad edeceğiz. Perşembe Yaylası, Türkler’in Karadeniz’e giriş kapısı. Danişment Gazi bu önemli savaşta yararlanmış ve üç gün sonra şehit olmuş, yine aynı savaşta Danişmentli Beyliği’nin Ordu Komutanı Emir Kümbet ve 6 bin askeri burada şehit düşmüştü. Aybastı Belediyemizde savaşın olduğu yere bir şehitlik yaptı ve oradaki türbeyi onardı. Biz de inşallah orada 13 Haziran 2019 Perşembe günü 19 ilçeden toplanan üç bin gencimizle birlikte üçüncü kez bir anma programı gerçekleştireceğiz.Buradaki amaç gençlerin tarih bilincini arttırmak, gençlerin tarihi daha çok özümsemelerini, yaşadığımız olayları sorgulamalarını ve bizim buralara gelme sebebimizi daha iyi idrak etmelerin yani tarihimiz ile ilgili bağ kurmaları için bu gibi tarihsel süreçleri tarihin yaşandığı yerde yaşamalarını hedefliyoruz” dedi.



Atlı okçuluk ve kılıç gösterileri yapılacak


Tarihi Türk savaş sanatlarının da sergileneceği anma programında Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü sporcuları at üstünde hünerlerini sergileyecek. Şehitliğin gezilmesinin ardından Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla kutlamalara geçilecek. Daha sonra tarihi asker kıyafetleri ile gençler ve atlı okçular tören geçişi yapacak. Protokol konuşmalarının ardından Türk savaş sanatları gösterisi yapılacak. Program dua yapılmasının ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:58
  1. sanat
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