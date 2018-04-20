91 yaşındaki kadın hapis yatacak! İşte nedeni...
Avrupa ülkesi Belçika, ilginç bir olayla gündeme geldi. Vergi kaçırmakla suçlanan 91 yaşındaki kadına, 16 ay hapis cezası verildi.20 Nisan 2018 Cuma 20:33
Belçika'nın Gent kentindeki mahkemede görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan hakim, 91 yaşındaki kadın ve oğlunun vergi kaçırdığına hükmetti.
Milyonlarca avroyu Lüksemburg ve Panama'daki off-shore şirkete aktaran kadın, cezasının 6 ayını cezaevinde geçirecek, 10 ayı için ise denetimli serbestlikten faydalanacak.
12,3 milyon avroluk gelirini vergi denetçilerine açıklayamayan kadının 600 bin avro da ceza ödemesine karar verildi.
Kadının oğlu da 8 ay hapis ve 240 bin avro para cezasına çarptırıldı.
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