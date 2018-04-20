91 yaşındaki kadın hapis yatacak! İşte nedeni...

Belçika'nın Gent kentindeki mahkemede görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan hakim, 91 yaşındaki kadın ve oğlunun vergi kaçırdığına hükmetti.

Milyonlarca avroyu Lüksemburg ve Panama'daki off-shore şirkete aktaran kadın, cezasının 6 ayını cezaevinde geçirecek, 10 ayı için ise denetimli serbestlikten faydalanacak.

12,3 milyon avroluk gelirini vergi denetçilerine açıklayamayan kadının 600 bin avro da ceza ödemesine karar verildi.

Kadının oğlu da 8 ay hapis ve 240 bin avro para cezasına çarptırıldı.