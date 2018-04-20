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91 yaşındaki kadın hapis yatacak! İşte nedeni...

Avrupa ülkesi Belçika, ilginç bir olayla gündeme geldi. Vergi kaçırmakla suçlanan 91 yaşındaki kadına, 16 ay hapis cezası verildi.

20 Nisan 2018 Cuma 20:33
91 yaşındaki kadın hapis yatacak! İşte nedeni...

Belçika'nın Gent kentindeki mahkemede görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan hakim, 91 yaşındaki kadın ve oğlunun vergi kaçırdığına hükmetti.

Milyonlarca avroyu Lüksemburg ve Panama'daki off-shore şirkete aktaran kadın, cezasının 6 ayını cezaevinde geçirecek, 10 ayı için ise denetimli serbestlikten faydalanacak.

12,3 milyon avroluk gelirini vergi denetçilerine açıklayamayan kadının 600 bin avro da ceza ödemesine karar verildi.

Kadının oğlu da 8 ay hapis ve 240 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 20:33
  1. Belçika
  2. Gent

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