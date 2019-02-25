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91. Oscar Ödülleri

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve "Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" Los Angeles'da devam eden törenle sahiplerini buluyor- Gecede şu ana kadar 3 dalda ödül kazanan Bohemian Rhapsody gecenin en öne çıkan filmi oldu

25 Şubat 2019 Pazartesi 06:07
91. Oscar Ödülleri

NEW YORK (AA) - 91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapılıyor.

Gecenin şu ana kadar en çok ödüle layık görülen filmi olan "Bohemian Rhapsody", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında Oscar'ı kucakladı.

Meksika ve ABD ortak yapımı olan ve 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Roma" filmi ise "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerinin sahibi oldu.

Gecenin öne çıkan bir diğer filmi "Black Partner" de "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" dallarında ödüle layık görüldü.

91. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Green Book" filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü de "If Beale Street Could Talk" adlı yapımdaki rolüyle Regine King aldı.

Gecede şu ana kadar ödül alan yapımlar ve kazandıkları alanlar ise şöyle:

Spider-Man: Into the Spider-Verse: En İyi Animasyon

Vice: En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Free Solo: En İyi Belgesel



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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 06:07
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