900 trilyon nereden geliyor, nereye gidiyor?

Faruk Arslan İstanbul Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’de ‘eğitim’ adı altında sinsi çalışmalar yürüten okulu Robert Koleji’nin ülkemizde adeta mâlî bir imparatorluk kurduğu ortaya çıktı. 155 yıldır hep şaibelerle gündeme gelen Amerikan Robert Koleji’nin eğitim görünümlü sinsi faaliyetlerinin neticesi olarak her yıl kasasına milyonlarca dolar para koyduğu tespit edildi.

5 YILDA 137 MİLYON DOLAR!

Öğrencilerinin Gezi kalkışmasına katılmasının sağlandığı, okulda MEB’den gizli eşcinsellik programları düzenlendiği ve tesettür yasağı uygulandığı Akit tarafından deşifre edilen Robert Koleji’nin Türkiye’nin öz kaynaklarını nasıl sömürdüğünü rakamlarla ortaya koyuyoruz. Gazetemiz Akit’in ulaştığı Robert Koleji’nin mâlî tablolarına göre, şaibeli okulun kasasına 5 yılda giren para miktarı 137 milyon 636 bin 774 dolar.

ROBERT’İN PARA HAVUZU

Kâr amaçlı şirketleri dahi geri bırakacak şekilde devasa kazançlar elde eden Robert Koleji’nin 2011’deki gelir miktarının 26 milyon 541 bin dolar olduğu öğrenildi. Kolejin 2013 gelir bilançosu ise 29 milyon 117 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de elde ettiği meblağlarla para havuzunda yüzen Amerikan Robert Koleji’nin 2014 yılındaki kazancı 28 milyon 271 bin dolar. Mali raporlara göre kolejin 2015 yılında kasasına koyduğu para miktarı ise tam 27.5 milyon dolar.

MAİLLE BAĞIŞ İSTİYORLAR

5 yılda 137 milyon 636 bin 774 dolar geliri hanesine yazdıran Robert Koleji, paraya ihtiyacı varmış gibi sürekli bağış topluyor. ABD’nin Türk insanını Türkiye’de devşirmesini sağlayan Robert Koleji, bu yolla da binlerce dolar kazanç elde ederek ABD menfaatleri için çalışmalar yürütüyor.

HER ŞAİBENİN MERKEZİNDE

1863 yılından bu yana eğitim öğretim kılıfının arkasına saklanarak hem Osmanlı’yı hem Türkiye Cumhuriyeti’ni kemiren Robert Koleji, 2013 yılındaki Gezi kalkışması sürecinde aktif rol almıştı. Kolejde görev yapan Amerikalı öğretmenlerin öğrencilere baskı yaptığı, her gün 100’e yakın öğrencinin tehdit ve baskıyla Gezi Parkı’ndaki eylemlere götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Robert Koleji, 27-31 Mart 2017 tarihlerini “Gay ve Eşcinsel Haftası” olarak belirlemiş ve lise öğrencilerine hafta boyunca film, kitap ve yarışmalarla eşcinsellik sapkınlığını aktarmıştı. MEB’den gizli yürütülen programla ilgili, Akit’in ifşasının ardından kolej hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye’de faaliyet gösteren, ülkemizin eğitim-öğretim kurallarına tabi olan Robert’te, 28 Şubat zihniyeti ürünü başörtüsü yasağının da hâlâ devam ettiğini Gazetemiz Akit gündeme getirmişti. Okulun kıyafet kurallarında kız öğrencilerin eşarp takamayacağı maddesinin bulunduğu tespit edilmiş, bu skandalın ardından da MEB, Robert Koleji hakkında soruşturma başlatmıştı.