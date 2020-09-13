900 TL ceza yemek istemeyen seyyar satıcılara koşuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek adına maske takmak 81 ilde zorunlu hale getirilirken, 900 TL ceza yemek istemeyen vatandaşlar seyyar satıcıların yolunu tutuyor.

Hem koronavirüsten hem de cezadan koruyor

Bu zorunluluğunun bulunduğu İstanbul'da da vatandaşlar, salgına karşı hayati önem taşıyan maskeyi takmayı unuttukları zaman ya da maskelerinin lastiği koptuğu zaman ceza yememek adına seyyar satıcılara koşuyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte günlük hayatın bir parçası haline gelen maske, metrobüs üstgeçitlerinde ve otobüs duraklarında seyyar satıcılar tarafından satışa sunuluyor.

Seyyar satıcılar tarafından satışa sunulan bu maskeler, vatandaşları koronavirüsten koruduğu gibi zorunluluğun ihlali durumunda kesilen 900 TL'lik cezadan da koruyor.

81 il valiliğine genelge

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelgeyle birlikte ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale gelmişti.