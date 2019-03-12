90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı

Diyarbakır’da yaşayan 1929 doğumlu 9 çocuk sahibi Mustafa Tarhan’ın 120 torunu oldu. Sağlığı ile gençlere taş çıkaran Turhan, torununun da çocuğunu kucağına aldı.

Bağlar ilçesinde yaşayan Mustafa Tarhan, 1929 yılında dünyaya geldi. Yaşının kimliğe geç yazıldığını savunan ve 125 yaşında olduğunu söyleyen Turhan’ın evliliğinden 9 çocuğu oldu. Eşi 1923 doğumlu olan Tarhan’ın çocukları da dünyaevine girerek çocuk sahibi oldu. Şu anda 120 torun sahibi olan Tarhan, torununun da çocuğunu kucağına aldı. Yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Tarhan, sağlığını sigara içmeyip sürekli erken uyanarak ibadet etmeye borçlu olduğunu söyledi.

66 yaşında olan küçük oğlu Abdullah Tarhan, babasıyla yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Abdullah Tarhan, “Babamın tüm çocukları tek evlilikten. Babamın 120 torunu bulunmakta. Son zamanlarda torunlarını eskisi gibi tanımakta güçlük çekiyor. Sağlığı yerinde Allah ona da anneme de uzun ömürler versin” dedi.