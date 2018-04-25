Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

90 yaşındaki mobilya ustası: Tembelleri hiç sevmem

Rize’nin İkizdere ilçesinde yaşayan Dursun Ali Aksu (90), öğretmenlikten emekli olduktan sonra açtığı 30 metrekarelik atölyede ahşap ustalığı yapıyor. Yaşına rağmen Aksu'nun çalışma azmi, gençlere örnek oluyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:17
90 yaşındaki mobilya ustası: Tembelleri hiç sevmem

Dursun Ali Aksu, köy okulunda uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yazı işleri müdürü olarak 1981 yılında emekli oldu. Boş kalmamak için kendisine 30 metrekarelik dükkanda marangoz atölyesi açan Aksu, ahşap işçiliğine başladı. Arı peteğ, kazma, kürek ve balta sapı yapan emekli öğretmen, işi ilerleterek, kapı, pencere ve sandık da imal etti. 40 yıldır mobilya ve ahşap ustalığı yapan Aksu, yaşına rağmen çalışmayı sürdürürken, çalışma azmi de gençlere örnek oluyor.

'5 SAAT YÜRÜYEREK OKULA GİDERDİM'

Zor bir hayat yaşadığını anlatan Dursun Ali Aksu, yol yokken, okula patikalardan gidip geldiğini söyledi. Aksu, "O zaman okullar uzaktaydı. 5 saat yürüyerek okula giderdik. Öğretmenlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptıktan sonra emekli oldum. Sonra mobilyacılık mesleğine girdim ve halen devam ediyorum. Evvel zamanda inşaatlara kapı pencerede yapıyordum. Şimdi hazır plastik kapılar pencereler var. Arı kovanı, kazma, kürek, balta sapı ve buna benzer şeyler yapıyorum. Aynı zamanda çay tarımında kullanılan makasları biliyorum” diye konuştu.

'TEMBELLERİ HİÇ SEVMEM'

Tembelliğin ve ihtiyarlığın ilacının olmadığını dile getiren Aksu, “Kime gitsen 'Tembel ilacı ver bana' desen yoktur. Tembelliğin de ihtiyarlığında ilacı yok. Tembelleri hiç sevmem. İnanın ki tembel birini görsem ona küsmüş gibi olurum. Ben yolda yürüsem bile kendime iş bulurum" dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:17
  1. Rize
  2. İkizdere
  3. Dursun Ali Aksu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
    1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    2. CHP'li Tezcan isim vermekten çekindi!
    3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
    10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
    11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
    12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
    13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
    14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
    15. Lüks sitede korkunç olay!
    16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
    17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
    18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
    20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı