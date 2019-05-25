90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Batman’da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Batman’da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan son 4 sene ise Batman’da çocuklarının yanında kalan Kore Gazisi Mecit Yılmaz vefat etti. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyündeki törene devlet erkanı ve köylüler katıldı. Yılmaz’ın cenazesi doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.