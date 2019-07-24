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90 yaşındaki kadını darbedip altınlarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
90 yaşındaki kadını darbedip altınlarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde evine girdikleri 90 yaşındaki kadını darbederek altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Halime Güven, 17 Temmuz'da Cizre'nin Nur Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde sedirde yatarken, bahçeye giren Cuma G. (20) ve Recep G. (18) tarafından darbedildi.

İki saldırgan Güven'in boynundaki altınları alarak kaçtı.

Çığlıkları duyarak bahçeye koşan aile bireyleri Güven'in darbedildiğini görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin titiz takibi sonucu Cuma G. ve Recep G. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada yaşlı kadına ait olduğu tespit edilen altınlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalınan altınlar polis ekibince Güven'e teslim edildi.

Yaşadığı olaydan korktuğu görülen Güven, "Altınları istemiyorum. Yeter ki kimse bana bir şey yapmasın." dedi.

Kadın polisler Güven'i teselli etmeye çalıştı.

Güven'in gelini ise kayınvalidesinin yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını, zanlıların tutuklanmasının ve çalınan altınların bulunmasının sevindirici olduğunu belirterek, polis ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
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