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90 yaşında sandığa gitti

Erzurum'da, hipertansiyon ve yaşlılığa bağlı hastalığı olan 90 yaşındaki Neriman Çiğdemgül, İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri personelinin desteğiyle sandığa giderek oy verdi- Hasta Neriman Gül:- "Eskiden böyle imkanlar yoktu, Allah devletimizden, yetkililerden ve bu imkanı sağlayanlardan razı olsun"

31 Mart 2019 Pazar 12:19
90 yaşında sandığa gitti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hipertansiyon ve yaşlılığa bağlı hastalığı bulunan 90 yaşındaki Neriman Çiğdemgül, İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri personelinin desteğiyle sandığa gidip oyunu kullandı.

Kentte Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen, evde bakım hizmeti alan veya hastanede yatarak tedavi gören hastalara, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 164 personel 58 araç ile hizmet veriyor.

Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan Neriman Çiğdemgül, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezini arayarak oy kullanmak için yardım istedi.

Çiğdemgül'ün evine giderek tansiyon kontrolünü yapan sağlık görevlileri, Çiğdem'i evinden sedye ile alıp Evde Sağlık Hizmeti aracıyla mahallesindeki İbni Sina İlkokuluna oy kullanmaya götürdü. Yaşlı kadın, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.

Neriman Çiğdemgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personeline teşekkür ederek, oy kullandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Çiğdemgül, "Eskiden böyle imkanlar yoktu, Allah devletimizden, yetkililerden ve bu imkanı sağlayanlardan razı olsun. Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı olsun."dedi.

Yaşlı kadının oğlu Metin Çiğdemgül de İl Sağlık Müdürlüğünce verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz olmazsa biz yokuz demektir." diye konuştu.

Kentte, evde sağlık hizmeti alan, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezini veya evde sağlık hizmetlerinin "4443833" No'lu ücretsiz ulusal çağrı merkezini arayıp talepte bulunan hastalar ile hastanede yatarak tedavi gören ve hekimlerce oy kullanması uygun görülen hastalar İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile oyunu kullanabiliyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:19
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