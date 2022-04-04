  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 90 kez koronavirüs aşısı oldu! Sebebi "Yok artık" dedirtti
Korona Virüs

90 kez koronavirüs aşısı oldu! Sebebi "Yok artık" dedirtti

Almanya'da bir kişinin aşı olmak istemeyenlere sahte aşı kartı satmak için 90 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 20:35:00 -
90 kez koronavirüs aşısı oldu! Sebebi "Yok artık" dedirtti

Alman Haber Ajansı (DPA) ülkenin doğusunda yer alan Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu duyurdu.

Aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla Saksonya eyaletinde aşıları yaptırdığı öne sürülen kişinin adı kişisel mahremiyet kuralları uyarınca açıklanmadı.

Gözaltına alınmayan şüpheli hakkında aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelinin Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün aşı olmaya geldiği sırada yakalandığı ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay