Barış Pınarı Harekatı için 90 bin camide Fetih Suresi okundu Fırat'ın doğusunda ABD destekli YPG'nin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu paröalamakiçin Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sabah namazında yurt genelindeki 90 bin camide Fetih Suresi okuttu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)Fırat’ın doğusuna havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Gece saatlerinde de karadan komandolar harekat başlatarak ilerlemeye başladı. Camilerde Fetih suresi okundu Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi. Ali Erbaş duyurmuştu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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