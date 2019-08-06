0553 313 94 23

9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2010 yılımdan batan geminin enkazının kaldırılması için Kdz.

06 Ağustos 2019 Salı 14:20
9 yıl önce batan gemi sökülerek denizden alınacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2010 yılımdan batan geminin enkazının kaldırılması için Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı tarafından söküm ihalesine çıkılacak.


Kdz. Ereğli ilçesinde 54,65 metre boyunda, 8,9 metre eninde ve 713 gros tonluk Ahsen isimli kuru yük gemisi fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenmiş ve daha sonrada sulara gömülmüştü. Ahsen isimli hurda halindeki kuru yük gemisinin parçalanıp sökülmesi ve denizde oluşan kirliliğin kaldırılması için Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı’nın ihaleye çıkacağı belirtildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Ereğli sahil kenarında bulunan geminin söküm ve satış ihalesinin 20 Ağustos 2019 günü saat 15.00’de Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı’nda yapılacağını açıkladı. İlçede gemi söküm işi ile ilgili olarak yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Çakır şunları kaydetti: “Son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça dile getirilen gemi söküm işi ile ilgili bir bilgi kirliliği var. Bununla ilgili ben doğruları açıklamış olayım. Ereğli’de gemi söküm inşaatıyla ilgili bir talepte bulunmadık. Yasa olarak Ereğli’de böyle bir işin yapılmasına zaten yasa imkan tanımıyor. Zonguldak’ta katılmış olduğumuz bir radyo yayınında Kilimli ile ilgili bizim görüşlerimizi ifade ettiler. Kilimli’de ki gemi söküm işi ile ilgili talep ettiler, bizde konuyla ilgili görüşlerimizi ifade ettik. Ancak bir yerel gazete bunu alıp sanki biz Ereğli’de söküm işi istiyormuşuz gibi bir haber yapması Ereğli kamuoyunda da sıkça dile getirilip sosyal medya da paylaşılır oldu. Bu konuyu düzeltmek istiyoruz. Bizim Ereğli’ye Gemi söküm inşası ile ilgili bir resmi talebimiz olmamıştır, aynı zamanda şuan mevcut yasalar neticesinde Ereğli’de böyle bir şeyin yapılabilme imkanı yoktur. İkinci bir konu ise aynı döneme denk gelmesi tamamen bir tesadüf olmakla birlikte, Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı’nın gemi söküm ve ihalesi ile ilgili kamuoyu bu iki fikri birleştirmiştir. Bununla da ilgili şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz uzun yıllardır burada batık halde olan gemi artığının sökülüp taşınarak hem denizin hem de çevrenin korunmasına imlan sağlamak iççin bir ihaleye çıkmıştır. Ama bunu maksatlı olarak birileri sanki Kdz. Ereğli’ye gemi söküm işi getiriyoruz, çevreye zarar vereceğiz, kanserojen getireceğiz diye kamuoyunda olumsuz hava oluşturmaya çalışıyor. Ben bunları aydınlığa kavuşturmuş olmak için söylüyorum, Ereğli’de son olarak gemi söküm işi ile ilgili bir talepte bulunmamakla birlikte yasa olarak böyle bir şeye imkân tanınmamaktadır. Diğer bir gemi söküm işi ile Liman Başkanlığının yaptığı da Ofis Yolu’nda ki batık geminin hurdaları alınarak hem denizin hem de burada ki doğanın, çevrenin korunması amaçlı yapılmaktadır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyonuna etkisi olacak'
    1. 'Tütün ürünlerindeki fiyat..
    2. Siirt’te çayda bulunan kamyonet..
    3. Ödenek yok, proje durdu
    4. Terörle bağlantılı oldukları..
    5. Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
    6. Dini nikahlı eşini kendisini..
    7. Göz çevresine botoks yaptırdı,..
    8. Daday’da çıkan yangın büyümeden..
    9. Yıldırım orman yangınına yol açtı
    10. Cinayet zanlısı, çelik yelekle..
    11. Turkcell’in 5G’si cep telefonu ile..
    12. Bayramda aşırı et tüketimiyle..
    13. Tsunami’den kurtuldular, Bursa’da..
    14. Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    15. Başına ödül konan kaçak milyoner..
    16. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    17. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    18. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    19. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    20. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    21. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    22. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    23. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    24. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    25. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    26. Somali ordusu bir kasabayı..
    27. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    28. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    29. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    30. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'