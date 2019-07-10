9 yıl kesinleşmiş cezası olan 2 kişi tutuklandı
Batman’da haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
Batman’da haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan dolayı haklarında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C. ile yine hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası olan M.F.K.’nın düzenlenen çalışma ile yakalandığı belirtildi. Zanlıların emniyete götürüldüğü belirtilen açıklamada, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
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