9 yıl kesinleşmiş cezası olan 2 kişi tutuklandı Batman’da haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Batman’da haklarında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hırsızlık suçundan dolayı haklarında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C. ile yine hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası olan M.F.K.’nın düzenlenen çalışma ile yakalandığı belirtildi. Zanlıların emniyete götürüldüğü belirtilen açıklamada, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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