9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı Nevşehir 1.

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahla tehdit ve işyeri dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından aranan ve hakkında her iki dosyadan toplamda 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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