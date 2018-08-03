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9 yaşındaki Ahmet Salih'in cansız bedeni bulundu

Gaziantep'te kaybolan 9 yaşındaki Suriyeli Ahmet Salih'in, ailesinin kaldığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda cesedi bulundu.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:56
9 yaşındaki Ahmet Salih'in cansız bedeni bulundu

Gaziantep'te kaybolan 9 yaşındaki Suriyeli Ahmet Salih'in, ailesinin kaldığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda cesedi bulundu. Olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İncelemenin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak

Üç gün önce gittiği ilçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarındaki biber fabrikasından akşam eve gelmediği belirtilen Ahmet'in bulunması için dün başlatılan arama çalışmaları, Gaziantep ve Adana AFAD ekipleri ile jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra drone desteğiyle bugün de devam etti. Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki, üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış olan bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarını alan ekipler, belirtilen yerde Ahmet Salih'e ait cesede ulaştı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İncelemenin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Öte yandan, olay yerine gelen baba Muhammed Salih sinir krizi geçirdi.

Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 3 ay önce Nurdağı ilçesine gelen ve Sakçagözü Mahallesi'ne yakın bir bahçede çalışan Salih ailesi, üç gün önce oğulları Ahmet'in civardaki bir biber fabrikasından akşam eve gelmemesi üzerine onu aramaya çıkmıştı. Aile, Ahmet Salih'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, bunun üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı.

Salih ailesinin Ramazan Bayramı'nda 13 yaşındaki kızları Esma'nın intihar etmesiyle evlat acısı yaşadığı öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:56
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