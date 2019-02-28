0553 313 94 23

9 yaşındaki çocuktan kurusıkıyla soygun girişimi

Arjantin’de 9 yaşındaki çocuk kurusıkı silahla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
9 yaşındaki çocuktan kurusıkıyla soygun girişimi

Arjantin’de 9 yaşındaki çocuk kurusıkı silahla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.


Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in Moreno şehrinde 9 yaşındaki bir çocuk kuyumcu dükkanı soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 9 yaşındaki bir çocuğun kuyumcu dükkanına girdiği ardından cebinden kurusıkı silahını çıkararak dükkan sahibine doğrulttuğu görülüyor. Dükkan sahibi ise silahın kurusıkı olduğunu görünce küçük çocuğu dışarı çıkartıyor. Çocuğun 28 yaşındaki annesi silahın sahte olduğunu söylerken, 6 çocuğu yalnız başına büyüttüğünü belirtti.


Polise durumu aktaran kuyumcu daha önce de tehdit edildiğini belirtti. Polis, çocuğun ceza alamayacak kadar küçük olduğu için olayın arkasında bir yetişkin olup olmadığı araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3 köpek 1 martı telef oldu!
    1. Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3..
    2. Kınalı keklikler doğanın korunmasına..
    3. 7 mürettebatı kurtaran Sahil..
    4. Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma
    5. AK Parti 28 Şubat’ı unutmadı
    6. Şikayetler artık polise yüz yüze..
    7. 2019 YKS başvurularında son gün ne..
    8. KidZania ve SosyalBen Vakfı’dan..
    9. ’Küheylan’ı ile 6 bin kilometre yol..
    10. Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa..
    11. Pakistan hava sahası uçuşlara geçici..
    12. Sosyal medyadan PKK propagandası yapan..
    13. "Artık demokrasisi ve artan..
    14. Peribacaları beyaza büründü
    15. "Karşı ittifakta gariplik var"
    16. Abdulkadir Bitigen’e yeni görev
    17. Türk Tarih Kurumu “Uluslararası..
    18. Başkan Büyüksimitci’ye Vergi Haftası..
    19. Kadınlar acıya karşı daha sabırlı!..
    20. Niğde’nin en güzel yürüyüş rotası Emli..
    21. "Türkiye'ye asıl para bırakan Avrupalı..
    22. Gardiyan alımı 2019 başvuru tarihi |..
    23. Plastik ambalaj üreticileri: "Üretim..
    24. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil:..
    25. Melis Hacic kimdir kaç yaşında? |..
    26. "Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu..
    27. CHP'den şaşırtan 28 Şubat açıklaması
    28. Vebalinden korkun! Evimizi ocağımızı..
    29. Kapadokya’da kışın sanatı
    30. Uysal, “Demek ki biz doğruları..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."