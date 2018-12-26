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Ankara'da 9 üniversitede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Ankara'da 7 üniversite ile Hacettepe Üniversitesinin Beytepe ve Yüksek İhtisas Üniversitesinin Bağlum yerleşkelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:05
Ankara'da 9 üniversitede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası başkentteki birçok üniversite eğitime ara verme kararı aldı.

Üniversitelerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden yapılan duyurulara göre, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesinin Beytepe yerleşkesinde eğitime bir süreyle ara verildiği belirtildi.

Yüksek İhtisas Üniversitesi de Bağlum yerleşkesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyururken, Balgat yerleşkesinde ise ders ve sınav programlarında değişiklik olmadığını açıkladı.

Bilkent Üniversitesi ise sabah derslerinin ve sınavların saat 12.30'a kadar iptal edildiğini, öğleden sonraki derslerin durumunun ise sabah saatlerinde yapılacak değerlendirmeden sonra ilan edileceğini bildirdi.

Vali duyurdu

Ankara Valisi Vasip Şahin de kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 07:05
  1. Ankara
  2. kar tatil
  3. Mısır üniversiteleri
  4. eğitim

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