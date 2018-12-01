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9. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması

Antalya'da düzenlenen yarışmada, yetişkinler kategorisinde İranlı karikatürist Mohsen Zarifian, gençlerde İranlı sanatçı Zahra Omidi'nin eserleri birincilik kazandı- Yarışma Koordinatörü Nazmi Kozak:- "62 ülkeden 584 sanatçı toplam bin 101 karikatürle yarışmaya başvurdu. Yarışma, dünyadaki tek turizm karikatür yarışması olarak biliniyor"

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:59
9. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda yetişkinler kategorisinde İranlı karikatürist Mohsen Zarifian, gençlerde ise İran'lı Zahra Omidi'nin eserleri birinci oldu.

Antalya'da bir otelde düzenlenen törende, 62 ülkeden 584 sanatçının toplam bin 101 eserinin katıldığı yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri verildi.

Yarışmanın Koordinatörü ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anatolia Turizm Akademisi tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın yeni bir sergisinin açıldığını belirtti.

Turizm Karikatür Yarışması'nın bu yılki temasını "Dünden Bugüne Tatillerin Değişimi" olarak belirlediklerini aktaran Kozak, "Yarışmaya İran, Rusya, Mısır, Arjantin, Fransa ve Japonya olmak üzere 62 ülkeden 584 sanatçı toplam bin 101 karikatürle başvurdu. Yarışma, dünyadaki tek turizm karikatür yarışması olarak biliniyor." dedi.

Dünya genelinde prestiji yüksek bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kozak, bu yarışmanın Türkiye turizmine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Yarışmada, gençler kategorisinde İranlı sanatçı Zahra Omidi, yetişkinler kategorisinde ise yine İranlı karikatür sanatçısı Mohsen Zarifian birinciliği elde etti.

Eserler, 6 Aralık tarihine kadar Akra Otel'de görülebilecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:59
  1. Antalya
  2. karikatür
  3. Nazmi Kozak
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