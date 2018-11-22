ANTALYA (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunca (AHEF) düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi kapsamında "Aile Hekimliği ve Medya" konulu oturumda, medyanın sağlık haberlerine yaklaşımı, hekimlerin medyadan beklentileri değerlendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, oturumda yaptığı konuşmada, medyayı toplumu etkileme konusunda çağın en etkili silahı olarak nitelendirdi.

Bireylerin kendi fikirlerini oluştururken medyadan sağladıkları bilgi ve haberleri kullandıklarını anlatan Altınalan, böylesi etkili bir gücün dilediğinde olayı büyütebildiğini, dilediğinde ise küçük ve önemsiz gösterebildiğini bildirdi.

Medyanın, siyasi, ekonomik, kültür gibi konuların yanı sıra genel sağlık üzerinde de büyük bir etkiye sahip olduğuna işaret eden Altınalan, "Reyting kaygısı, bilgisizlik ve reklam anlayışı toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı bir habercilik anlayışı toplumun bilinçlenmesi açısından umut verici sonuçlar doğurmaktadır. Sağlıklı yapılmayan sağlık haberciliği toplumu yanlış yönlendirmekte, kişi ya da kişilerin çıkarları toplum sağlığına medya yoluyla feda edilebilmektedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve ajansın sağlık haberlerine yaklaşımı hakkında da bilgi veren Altınalan, ajans olarak bu yıl 2 bin 184'ü rutin olmak üzere 3 bin 645 sağlık haberi yayımlandıklarını, bu haberlerin büyük bir kısmını vaka ile yaşam haberlerinin oluşturduğunu söyledi.

Toplumsal duyarlılığı artırmak noktasında önem teşkil eden haberlere imza atıldığını ifade eden Altınalan, şöyle devam etti:

"Örnek verecek olursak organ naklinde, bağış oranlarının artırılması için medyaya düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Bu konuda uzman görüşlerinin de bulunduğu çok sayıda haberi yayımlamaktayız. Özellikle vaka bazlı haberlerde organ nakli sayesinde sağlığına kavuşan hastaların hikayelerini ele almaktayız.Ayrıca bu konu başta olmak üzere, birçok sağlık haberi için hem multimedya hem de dizi haberler hazırlıyoruz. Sadece nakil ya da uzman görüşünü içeren haberi ele almakla kalmayıp organ bağışı noktasında toplumun kafasını karıştıran bir husus olarak ön plana çıkan 'dini gerekçeler' ile ilgili de hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de hekimlerle iş birliği içerisindeyiz."

Tütün ve bağımlılıkla mücadele noktasında uzmanların sesi olup vatandaşa yol gösterici haberler yapmaya önem verdiklerini anlatan Altınalan, "Kısacası, hastalıkların erken tanı ve tedavisi noktasında kişiyi belirtilere karşı uyaran haberlerden, hangi yöntemle hangi uzman tarafından tedavi edilebildiğine, koruyucu sağlık hizmetlerinden sivil toplum kuruluşlarınca toplum yararına dönük yapılan birçok çalışmaya kadar önemli konulardaki haberleri abonelerimizle buluşturuyoruz." dedi.

Toplum sağlığını etkileyen, uzun ve kısa vadede birçok olumsuz sonuca zemin hazırlayabilecek gündemi fazlasıyla meşgul eden konulara yönelik de hızlı reaksiyon vererek konunun enine boyuna irdelendiği haberler hazırladıklarını dile getiren Altınalan, yaptıkları bazı haberler sayesinde sosyoekonomik konularda yardıma muhtaç birçok hasta ve hasta yakınına da yardımcı olduklarını söyledi.

DHA sağlık muhabiri Buse Özel, Sözcü Gazetesi'nden Eser Akgül ve Habertürk'ten Demet Demirkır da konuşma yaptı.