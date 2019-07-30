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9 ülkeden 14 kişi hava araçlarında kendilerini geliştirmek için Kayseri’ye geldi

9 ülkeden 14 kişi, Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) kapsamında Kayseri’ye gelerek hava araçlarında kendini geliştirme fırsatı buluyor.

30 Temmuz 2019 Salı 16:12
9 ülkeden 14 kişi hava araçlarında kendilerini geliştirmek için Kayseri’ye geldi

9 ülkeden 14 kişi, Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) kapsamında Kayseri’ye gelerek hava araçlarında kendini geliştirme fırsatı buluyor.


Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) Talas Akçakaya Model Uçak Sahasında yapılan eğitimlerle hava araçlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulan yabancı misafirler, ayrıca uygulama çalışma imkanı da buluyor. Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayinde ne kadar geliştiğini ve gelişmekte olduğunu tüm dünyaya aktarmak için böyle bir proje uyguladıklarının altını çizen Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi’nde (TABİP) Çalışan Furkan Koca; öğrencilerin ilerleyen dönemlerde Türkiye’ye gelerek ülkenin bu alandaki gelişimine katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti. Proje hakkında bilgiler veren Koca; "TABİP Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre enstitüleri tarafından yürütülüyor. Projenin asıl amacı Türkiye’nin akademik, bilimsel, teknolojik ve kültürel anlamdaki kapasitesini dünyanın bütün ülkelerine duyurmak. Kayseri’de TABİP ilk yaz okulunu düzenliyor. Yaz okuluna 9 farklı ülkeden 14 öğrencimizi getirdik. Bu öğrenciler arasında Etiyopyalı, Çinli, Malezyalı, İngiliz, Amerikalı var. Bunlar; dünyanın dört bir yanından geldiler buraya. Eğitimlerimiz öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladı, 5 gün sürdü. Daha sonra Kapadokya’ya geldik, Türkiye Drone Şampiyonası’nı izledi öğrencilerimiz. Şuanda Kayseri’deyiz, Erciyes Üniversitesi’nin model uçak sahasındayız. Öğrenciler, uçurulan model uçakları seyretme şansı buluyorlar ve Türkiye’nin bu alanda ilerleyişini görme fırsatı buluyorlar. Yaz okulunu yapmamızdaki en önemli amaç da buydu. Havacılık ve savunma sanayi şuanda Türkiye’de çok gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir alan. Buradaki amacımız öğrencilerin bu alandaki Türkiye’nin kapasitesini görmeleri ve kendi ülkelerine gittiklerinde bunu arkadaşlarına, kendi hocalarına anlatmaları. Daha sonra başaracağımıza inanıyorum, bu öğrenciler bir gün mutlaka Türkiye’ye gelecek ve bu alandaki gelişimine katkı sağlayacak. Biz bu öğrencilerin hepsini bir şekilde ülkemiz için kullanacağız" dedi.


Eğitim almak için İngiltere’den gelen John Bull da hava araçlarının uçuş dinamiklerini görmek için Kayseri’de bulunduklarını ifade etti. İlerleyen dönemde Teknofest’e katılmak gibi hayalinin olduğunu vurgulayan Bull; “Daha önce bir Quadcopter yaptım, helikopter gibi 4 motorlu. Türkiye’de pilotluk eğitimimi geliştirme fırsatı buldum. İleride de Teknofest’e katılarak kendimi, ülkemi ve TABİP’i temsil edeceğim. 2 gündür Kayseri’deyiz ve bir hava aracı yapma konusunda dersler alıyoruz. Aynı zamanda pratik uygulamalar da yapıyoruz. Şuanda burada olmamızın nedeni test ettiğimiz hava araçlarının uçuş dinamiklerini görmek" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:12
  1. bilim
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