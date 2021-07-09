9 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu Bugün vaka, iyileşen, hasta ve vefat sayısı kaç oldu?
9 Temmuz Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı, corona virüs (koronavirüs) ve son durumu günlük vaka tablosunda paylaştı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Peki, 9 Temmuz Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
9 Temmuz corona virüs tablosu, vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı ile güncelleniyor. Türkiye normalleşmenin üçüncü kademesine devam ederken, corona virüs vaka sayısında düşüş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler ile Koronavirüs Türkiye tablosunda renkli sistem geri döndü. İşte 9 Temmuz'a ait güncel vaka tablosu...
9 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu
9 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.
8 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu