9 Temmuz 1961: 1960 Darbe Anayasası’nın Referandumla Halk Oyuna Sunulması

Kurucu Meclis’in hazırladığı anayasa,9 Temmuz 1961’deki referandumla halkın takdirine sunuldu. Katılım yüzde 83’tü.Oylama atmosferi tam bir baskı ortamından oluşuyordu. Hem zarfın içindeki kırmızı renk gözüküyordu, hem de her oy verenden sonra sandık görevlileri ‘Hayır mı, evet mi verdiler?’ diye sandığa bakıyorlardı.

Darbecilerin her türlü önlemine, anayasa taslağını eleştirmeye yönelik en ufak açıklamaya dahi geçit vermemesine, hatta ‘Hayır’ oyu kullanacağı endişesiyle DP’nin mirasçısı konumundaki Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın üstü örtülü tehdit edilmesine kadar varan tedbirlerine rağmen 1961 Anayasası’na ancak yüzde 60,4 oranında ‘Evet’ desteği çıktı. Saadettin Bilgiç, ‘Hayır’ oylarının yüzde 45’i bulduğunu iddia eder. “Yapılan tüm propaganda ve baskılara rağmen tasnifler sonucunda hayır oyları % 45’i bulmuştu. Bazı illerde hayır oyları evet oylarını dahi geçmişti.” (Bilgiç,1998:60)





Parti kurucusu Mehmet Turgut’un naklettiğine göre, Adalet Partisi içerisindeki asker üyelerin de yoğun psikolojik baskısına rağmen parti bu imtihanı başarıyla vermişti. Bunda Adalet Partisi Genel İdare Kurulu’nun “Partinin kapatılması pahasına radyo konuşmasında 1961 Anayasası aleyhinde görüş açıklamasının önemli bir tesiri vardı.” (Turgut,1990:52)

Kemal Karpat bu anlamda şu önemli iddiayı ortaya atar:Eğer o zaman Adalet Partisi'nin, kazalardaki, köylerdeki teşkilatları kendi taraftarlarına, "Anayasayı kabul edin" diye baskı yapmamış olsalardı 1961 Anayasası kabul edilmemiş olacaktı.(Karpat,2008:458)



9 Temmuz 2018: Tekirdağ'daki Tren Faciasında 24 Kişinin Ölmesi

Tekirdağ Çorlu’da Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazanın ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada “24 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir” dedi.









9 Temmuz 2021: Yargıtay, 28 Şubat Davasında Generallerin mahkumiyetini onayladı

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.





Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi.









Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.





Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.Bu karar neticesindegenerallerin rütbeleri de sökülecek.