Koronavirüs salgınında güncel vaka sayısının ne olduğu merak ediliyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

9 Şubat korona tablosu güncel | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu. Bakan Koca, “Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı” dedi.