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9. Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:54
9. Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı.


Mezitli Belediyesi 9. Soli Güneş Festivali, bu yıl da 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Soli Pompeiopolis Antik Kenti önündeki alanda düzenlenen festivalin ilk gününde stantlarda güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerin tanıtımları yapılarak, halka güneş enerjisinin önemi anlatıldı. Festivalde, birçok dans, müzik ve tiyatro gösterisi de Mersinlilerle buluştu.


Festivalin akşam bölümünde ise ünlü modacı Yıldırım Mayruk’un 2019 yaz koleksiyonu ilk kez halkla buluştu. Soli Pombeiopolis Sütunlu Cadde’de kurulan dev platformda, mankenler binlerce yıllık sütunların gölgesinde güneşin tüm renklerini Akdeniz’e taşıdı.


Yıldırım Mayruk’un da bizzat katıldığı ve Mersin için özel olarak hazırlanan defileye Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenen defileyi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile eşi Sembol Tarhan da izlerken, Mersinliler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekti.


Defilenin ardından Volkan Konak, konser verdi. Söylediği şarkılarla Mersinlileri coşturan Konak, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alanda bulunanlar büyük bir koro oluşturarak Volkan Konak’ın şarkılarına eşlik ederken, cep telefonlarının ışığıyla da renkli görüntüler oluşturdular.


Konserin başında sahneye çıkarak Volkan Konak ile bir araya gelen Başkan Tarhan, Mezitlililere ve Mersin’e yakışan bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi. Tarhan, Konak’a teşekkür ederek çiçek sundu.


Soli Güneş Festivali’nin ikinci gününde de Sibel Tüzün, vereceği konserle Mersinlilerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:54
  1. konser
  2. fotoğraf

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