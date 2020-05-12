9 şehir için seyahat yasağı resmen kalktı, trafik arttı

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.

Bu kapsamda Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren bitmiş oldu.

Kente giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezi girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Jandarma ve polis ekipleri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.

Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, araçların geçişine izin verdi.