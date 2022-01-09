9 Ocak 1970: ‘Siyasi Haklar Kanunu’nun Meclis Genel Kurulu’nda Kabul Edilmesi

TBMM’ye verildiği andan itibaren çeşitli tepkileri de beraberinde getiren ve Eski Demokrat Partililere siyasi affı kapsayan ‘Siyasi Haklar Kanunu’ Meclis Genel Kurulu’nda dört saatlik müzakerenin ardından CHP’nin de desteğiyle kabul edilmişti.

Darbeci Subaylar ise kanunu bir türlü kabullenemiyor, bunu 27 Mayıs’a karşı yapılmış bir rövanş hareketi olarak niteliyorlardı. Kulislerde genç subayların bunu kabul etmeyecekleri, Genelkurmay’da arka arkaya bazı toplantıların yapıldığı fısıldanıyordu.





Demokrat Partililerin siyasi haklarının önüne bu kez hiç ummadıkları bir engel çıktı.

İnsan haklarını daha iyi savunmak, bürokratik oligarşiye karşı mücadele etmek söylemiyle kurulan Türkiye İşçi Partisi, aşırı sol söylemlerine ters düşmek pahasına bir icraata imza attı.

Parti, Demokrat Partililere siyasi haklarını iade eden kanunun Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

“9 Ocak 1970 tarihinde gerçekleşen iptal başvurusunda TİP, 27 Mayıs Darbesi’ni savunan bir zihniyet içerisinde” (Bilgiç,1998:185) kanunun iptalini talep ediyordu.

Anayasa Mahkemesi esasen 1961 yılında 27 Mayıs Darbecileri tarafından kurulmuştu. Böyle bir başvuruya verecekleri cevap siyaseten belliydi.Nitekim Anayasa Mahkemesi ‘sahibin sesi’ konumuyla hareket ederek ’27 Mayıs Darbesinin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle’ kanunun iptaline karar verdi.

14 yıl boyunca bir grup Demokrat Partilinin siyasi hakları üzerinde devam eden ipotek 1974 yılında ancak kalkabildi. “DP’liler siyasal haklarına bu iptal olayından dört yıl sonra 4 Nisan 1974’te ancak kavuşabileceklerdi.” (Bayar,1999:9)





9 Ocak 2005: Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanlığına seçildi

Yaser Arafat'ın ölümünden sonra Filistin Kurtuluş Örgütü başkanlığını devralan Abbas, 9 Ocak 2005 tarihinde yapılan seçimlere El Fetih'in adayı olarak girdi ve oyların %62.52'sini alarak Filistin Devlet başkanı seçildi.