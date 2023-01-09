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Tarih 9 Ocak 1951: Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin vefatı
Tarih

9 Ocak 1951: Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'yi hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 08:11:00 -
9 Ocak 1951: Eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin vefatı

Antalya Akseki ilçesi Güzelsu nahiyesinde 1886 yılında doğdu. Beş-altı yaşlarında Kur’ân-ı Kerim öğrenmeye, 7 yaşında da camide mukabele okumaya başladı. Önce babası Mahmut Efendi’den, sonra da Mecidiye Medresesi’nde Müderris Abdurrahman Efendi’den okudu. 14 yaşında babasıyla Ödemiş’e giderek, Karamanlı Süleyman Efendi Medresesi’nde tahsiline devam etti. Daha sonra İstanbul’a geldi ve Dersiâm Bayındırlı Muhammed Şükrü Efendi’den icâzet aldı. Medresetü’l Mütehassisin’de 3 sene okudu ve doktora imtihanını vererek birincilikle mezun oldu. Henüz 32 yaşında iken 3 fakülteyi tamamladı.



Hocası İzmirli İsmail Hakkı Bey’in delâleti ile Heybeliada Mekteb-i Bahriye-i Şahane’ye Akaid-i Dini’ye muallimi olarak tayin edildi. Burada okuttuğu dersler, “Dinî Dersler” adı ile üç cilt olarak Sebilür-Reşad Kütüphanesi tarafından bastırıldı. Heybeliada’daki görevine ek olarak Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Şerifi Kürsi Şeyhliği görevini de yürüttü. İstanbul’daki medreselerde müderrislik ve 1921–1923 yılları arasında Ankara Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.



Umûr-ı Şeriyye ve Evkâf Vekâleti Tedrisat Umum Müdürlüğü görevinde iken medreselerin müfredat programlarını ıslah etti. 1924 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azalığına, 1939 yılında da Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi. M. Şerefeddin Yaltkaya’nın vefatından sonra 29.04.1947 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı oldu.



Resmî hizmeti yanında, ilmî çalışmalarını da ihmal etmedi ve 70 kadar eser yazdı. “İslam Dini (İtikat, İbadet ve Ahlak)”, ”Askere Din Kitabı”, “Yeni Hutbelerim”, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Müslümanlık”, merhumun en çok bilinen ve okunan eserlerinden bazılarıdır. 9 Ocak 1951 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı iken vefat etti ve Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı’na defnedildi. Merhumun 3.000 ciltlik özel kitaplığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi’nde okuyucuların istifadesine sunulmaktadır.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Bir kölenin bile birbiri ile çekişen iki sahibi olması durumu çok kötüdür Kuranda böyle bir örnek vardır Allahın kullarına bir emanet namus onların üstünde koruması için emanet edilmiş kutsal olan ayetlerinin satılması işini ve bu işi yapanlar kafirlerin takendileridir buyurduğu bir sistemin yönetimin memuru olmak islam din adamlığı için mümkün birşey değildir. Allahın hükümleri temelden kaldırılmış bölünemez ilan ettiği din paramparça kılınarak dini islamı adaleti ve düzeni ve ahlaki yapıyı oluşturan temel yapılar devlet ordu eğitim ayrılmış Sözde islamı temsil eden bir din kurumu ile bu büyük zulme sessizlik garantiye alınmış din milleti afyonlamak için bir araç olarak kullanılmıştır. Allahın hükmüyle indirdiği ile yönetmeyenler kafirlerin takendileridir buyurulmaktadır Bu kafirler şeytanların dostları sıfatını Allahtan almışlardır büyük zulum şeytana dost yapar Allahın hükmü kanunudur Bu şeytanlar kendilerine boyun eğdirmekte bazende şiddet uygulayabilmektedirler bunlar imanlılar ile mücadele etmek için vardır Bunlara Allahın bu hüküm konularında boyun eğerseniz affı söz konusu olmayan cennet kendilerine haram kılınmış şirk koşanlardan olursunuz uyarısı hükmü insanlarda gizlenmekte bu en büyük kuralların çiğnenmesine en büyük cürüme sessizlik garanti altına alınmakta böyle bu kurumlar vasıtasıyla millet bu büyük zulme katılım sağlanmak hemde boyun eğdirilmek suretiyle Allahın islamı kırmızı çizgilerle çeviriği sınırları dışına itilmekte aldatılmakta işte bu açık adam öldürmekten beter karışılması kesinkez yasaklanmış fitne ortamıdır Küfre karışmak zorlama iledir. Evlilik miras dost düşman edinme savaş barı müttefik olma vergi ticaret adaletin yasama yürütme yargı ve infazın tamamı kılık kıyafet yeme içme eğitim.. din işidir Aksini iddia eden ve buşekilde hüküm çıkaran ve boyun eğen her birey ve millet bu büyük suçlamaların muhatabı olarak büyük bir aldanış içindedir. Ölüm gelmeden bu büyük pislikten Allahın örneklediği hatta emrettiği yöntemler kullanılarak kurtulunması herbireye kendini ateşten korumazı farzı ayndır ki Bu canından değerli gerçek onu ve beka meselesidir Ebedi saadeti
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