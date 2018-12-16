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9 kişinin hayatını kaybettiği YHT hattı kullanıma açıldı

Ankara'da 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren kazasının meydana geldiği hat kullanıma açıldı.

16 Aralık 2018 Pazar 10:13
9 kişinin hayatını kaybettiği YHT hattı kullanıma açıldı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı Marşandiz İstasyonu'ndaki hat, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla tren seferlerinde kullanılmaya başlandı.

Çalışmalar tamamlandı

Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu'nda oluşan enkazın vinç yardımıyla hattın yanındaki boş alana kaldırılmasının ardından, raylarda ve elektrik iletim hatlarında oluşan hasarın onarımı da tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, hasarlı raylar ve enerji iletim hatları yenilendi.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kazanın yaşandığı hat, tren seferlerinde kullanılmaya başlandı.

Hattan ilk olarak saat 06.10'da Ankara YHT Garı'ndan kalkarak İstanbul Pendik'e giden YHT geçti.

Daha sonra Sincan-Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni, kazanın yaşandığı hattı kullandı.

Marşandiz İstasyonu'na gelen YHT ve banliyö treni, istasyonda durmadan düşük hızda geçiş yaptı. Her iki trenin geçişinde sorun yaşanmadı.

Öte yandan, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle istasyonun kapalı tutulduğu görüldü.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:13
  1. İstanbul
  2. Ankara-Konya YHT
  3. Yüksek Hızlı Tren

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